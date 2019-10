Villingen-Schwenningen Marktplatz-Baustelle treibt Händler in Insolvenz

Über die vergangenen drei Jahre hinweg hatten auch andere Geschäfte rings um den Marktplatz – je nach Baustellenabschnitt mal mehr, mal weniger – mit Straßensperrungen und Umleitungen zu kämpfen. Die Folgen waren zum Teil massive Einbußen und Umsatzrückgänge. Während ein Großteil der Einzelhändler die schwere Zeit wohl überstanden hat und voller Hoffnung auf die baldige Fertigstellung des Marktplatzes blickt, konnte Andreas Przebilski die Durststrecke nicht überwinden.

"Es hat irgendwann zu viel Geld gekostet. Ich habe die Verluste nicht mehr kompensiert bekommen", berichtet er enttäuscht. Dabei hatte alles so gut angefangen, denn in Villingen-Schwenningen sei durch die vielen Fitnessstudios großes Potenzial für Kunden vorhanden. "Der Laden hier lief sogar besser als mein zweites Geschäft in Freiburg", betont Przebilski. Das Problem sei aber gewesen, dass seine Kunden nicht nur aus Schwenningen gekommen seien, sondern aus einem "relativ weiten" Umkreis von VS. "Die meisten Kunden mussten zwangsläufig mit dem Auto kommen, haben mich damit aber nicht mehr erreicht." Das Resultat war, dass viele wieder im Internet gekauft hätten und dabei geblieben seien. "Die Dauer der Baustelle war für mich einfach zu lang."