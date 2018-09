Villingen-Schwenningen Markt mit Kleidern und Spielzeug

VS-Villingen. Am Samstag, 28. September, organisiert das Kleidermarktteam von St. Bruder Klaus den Kinderkleider- und Spielzeugmarkt für das Herbst- und Winter. Der Verkauf ist am Samstag, 29. September, 9 bis 12 Uhr, im Gemeindehaus St. Bruder Klaus, Offenburger Straße 29, (Goldenbühl). Verkauft wird Kinderbekleidung ab Größe 110 bis 176 nur Herbst/Winterware sowie Spielzeug, Kinderbücher, CDs, Freizeitartikel, wie Fahrräder und Roller, und Wintersportartikel. Der Babykleidermarkt ist am Samstag, 13. Oktober. 15 Prozent sowie die Bearbeitungsgebühr werden dem Freundeskreis Oradea zur Verfügung gestellt.