Villingen-Schwenningen Markt ein Volltreffer

Die für Mühlhausen zuständige Verwaltungsangestellte Claudia Bogdanski vom Haupt- und Personalamt sieht realistische Chancen für eine wöchentliche Durchführung des Bauernmarkts auf dem Göpelhausplatz. Sanitäre Anlagen, Wasseranschluss und Stromversorgung sind vorhanden. Eventuelle bauliche Anpassungen hinsichtlich der Platzgestaltung sind zu diskutieren. Vorteilhaft wirkt sich dabei auch aus, dass sich der Markt nicht vergrößern möchte. Maximal zehn Stände sind für den Bauernmarkt genehmigt. Momentan sind es deutlich weniger.

Edeltraud Hofacker vom Hofladen Merz spricht von einem tollen Ambiente, das der Standort am Göpelhaus bietet. So wie ihr geht es vielen Besuchern. August Baur, einer der Mitinitiatoren des Bauernmarktes vor 22 Jahren, stellte fest, dass der Zeitpunkt für einen Umzug aktuell besser ist wie je zuvor. "Wir wollen einmal wöchentlich der Bevölkerung die Grundversorgung mit Produkten aus der heimischen Region anbieten. Das gelingt uns bisher ganz gut und wird auch in Zukunft so bleiben." Der Bauernmarkt trägt dazu bei, das historisch gestaltete Bauerndorf im Ortsmittelpunkt zu beleben.

Freundeskreis-Vorsitzender Kopp setzte sich dieses Ziel im Frühjahr während seinem Amtsantritt. Dank einem innovativen Vorstandsteam und Unterstützung zahlreicher Vereinsmitglieder rückt er diesem Vorhaben kontinuierlich näher. Im Frühjahr findet für die Bevölkerung erstmals ein Flohmarkt in der Dorfmitte statt. Zudem findet im kommenden Jahr im Göpelhaus ein Konzert mit den Jazz Singers statt. In Zukunft sind weitere kulturelle Auftritte und Musikveranstaltungen geplant. Kopp verweist darauf, dass der Verwendungszweck des Erlöses derartiger Veranstaltungen für einen guten Zweck oder eine weitere Optimierung des Dorfs Mühlhausen vorgesehen ist.