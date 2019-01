Villingen-Schwenningen Marius Benz läutet neue Ära ein

Immer im Gespräch mit den Standnachbarn entging dem Mundelfinger nicht, dass diese einen Nachfolger für ihren Betrieb suchten. Da ihm das Gewerbe ohnehin viel Spaß macht, stand sein Entschluss eines Tages fest. Am Samstag begrüßten Marius Benz, seine Mutter Gerda und Mitarbeiterin Ursel Hässler die Kunden mit dem gewohnten Sortiment – und das soll auch so bleiben.

Doch mit einheitlicher Kleidung des Personals, neuem Ambiente und mit einer Stofftasche für jeden Kunden ("Plastik gibt es bei uns nicht mehr") läutete der Jungunternehmer die neue Ära spürbar ein. Mit Obst und Gemüse in der Bioqualität von Demeter und Bioland, seit 20 Jahren bezogen von der Firma Rinkle in Eichstetten am Kaiserstuhl, wird Marius Benz auf dem Villinger Wochenmarkt ganzjährig an jedem Samstag und von April bis Dezember immer mittwochs vor Ort sein. Freitags ist er auf dem Wochenmarkt in Donaueschingen anzutreffen. "Ich bin voller Tatendrang", gibt er zu. Und zwei seiner Cousinen stehen als Aushilfen Gewehr bei Fuß.