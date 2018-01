Villingen-Schwenningen Mario steht erneut hinter der Theke

VS-Villingen. Die Limba-Facebook-Seite kommt so daher wie immer und wirbt mit weiteren Veranstaltungen in der angesagten Kultur-Kneipe in der Schlösslegasse in Villingen. Kein Satz und kein Eintrag, der die Entwicklungen der letzten Tage abbilden würde. Schockiert zeigen sich dagegen Nutzer sozialer Netzwerke über den offensichtlichen Abgang des offensichtlich ehemaligen Machers Bernhard Zipfel.

Bernhard Zipfel schweigt

Bernhard Zipfel war am Dienstag bis Redaktionsschluss für keine Stellungnahme erreichbar. Nachrichten und E-Mails blieben unbeantwortet. Auch Bekannte und Limba-Kenner möchten sich mit offiziellen Äußerungen zurückhalten und verweisen auf den langjährigen und stadtbekannten Limba-Verantwortlichen. Ein anderer Beobachter der Szene nennt die ganze Sache "eine komische Geschichte", will sich aber auch nicht näher äußern.