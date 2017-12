Villingen-Schwenningen Maria und Josef suchen auf dem Rieten

In das Leben der Menschen in der Stadt hinein wurde die Botschaft von Gott, der Mensch wurde, um nah bei den Menschen etwas von seiner neuen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, auf die unterschiedlichsten Arten zu Gehör gebracht. Anfang und Schluss bildeten Gottesdienste in ökumenischer Gemeinschaft: Gehörte zum Reigen der Gottesdienste für Familien mit ihren Kindern die ökumenische Krippenfeier in der Kirche St. Otmar in Weigheim und in St. Georg in Mühlhausen, so versammelte sich die evangelische und katholische Gemeinde gemeinsam noch einmal am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Gottesdienst in der Mariä-Himmelfahrt-Kirche. Dieser befasste sich am Beispiel des Stephanus, des ersten Märtyrers des Christentums mit dem Schicksal von bedrängten Christen unserer Tage. An Heilig Abend wurden neben den Christvespern und der Christmette zur Nacht in der Stadtkirche, jeweils festlich gestaltet mit Predigt und weihnachtlicher Musik, traditioneller Weise die Gottesdienste für Familien mit Kindern gerne von den Menschen mitgefeiert. "Sehen und staunen" konnten etwa die Besucher des Familiengottesdienstes in der Johanneskirche am Heiligen Abend. Sie sahen Maria und Josef auf dem Rieten. Die Wirte verweigerten den Eintritt am Beet­hovenkeller. Die Hirten lagerten auf dem Feld am Kugelmoos und die Engel schwebten durch die Straßen Schwenningens, während die Könige stolz ihren Weg durch die Stadt suchten. Zu den Bildern von der Weihnachtsgeschichte hier in Schwenningen erzählten die Kinder, was sie erlebt hatten, als die Fotos gemacht wurden.

In der Pauluskirche musste das Krippenspiel wegen der großen Zahl der Mitfeiernden wieder in Bild und Ton ins Gemeindehaus übertragen werden, und so konnten sowohl die Kirchenbesucher als auch die Gäste in der "Herberge" miterleben, wie das war in Bethlehem.

Am ersten Weihnachtsfeiertag war nach den Festgottesdiensten in der Stadt- und Johanneskirche zum Abendgottesdienst in der Pauluskirche die große Krippenlandschaft aufgebaut, die zuvor der Krippenspielbühne hatte weichen müssen. An der Krippenlandschaft durften die Hirtenfiguren sozusagen "ihre Stimme erheben". Nach einer Erzählung von Manfred Hausmann wurde das Merkwürdige dieser Heilands-Geburt noch einmal bedacht, unterbrochen und gerahmt von vielen Weihnachtsliedern, die mit Klavier und auch mit Flöte begleitet waren. Am zweiten Weihnachtstag gab es in der Stadtkirche den traditionellen Kantatengottesdienst in dem die Pastoralmesse von Karl Kemptner zur Aufführung kam und zusammen mit der Predigt die inhaltlichen Impulse setzte.