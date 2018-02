Villingen-Schwenningen Margit Schmider ist ehrenamtliche Seelsorgerin

Reinhold Hummel, Leiter des Arbeitskreises Asyl und Chef der diakonischen Beratungsstelle, überreichte Schmider das Zertifikat, das sie zur ehrenamtlichen Seelsorgerin ernannte. Schmider berichtete von einer spannenden und aufschlussreichen Weiterbildung, welche Wege zur Reflexion wies. "Möglichkeiten die Ressourcen bei Flüchtlingen zu mobilisieren und deren Stimmung damit anzuheben, war ein Fokus der Ausbildung", bezeichnete Schmider ihre seelsorgerische Berufung als eine Herzensangelegenheit. "Wir sind über alle Menschen froh, die sich bereit erklären, die Flüchtlinge auf ihrem langen Weg der Integration zu unterstützen und sie zu begleiten", erinnerte Hummel daran, dass jegliche Unterstützung, unabhängig vom aufgebrachten Zeitaufwand, die Flüchtlinge in ihrem Streben nach Integration weiterbringt. Es gibt im Bereich Ehrenamt und Flüchtlingsarbeit zahlreiche Ausbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten, die einen unterschiedlichen zeitlichen Aufwand erfordern und vom Arbeitskreis Asyl finanziell unterstützt werden.

Einen Hilferuf startete in diesem Kontext Mia Schramm, Mitbegründerin des Job-Clubs, der in enger Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit steht und bis zu zehn Flüchtlingen in den Räumen der AWO während zwei Stunden einen Deutschkurs anbot.

Seit diesem Monat stehen diese Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung, weshalb Schramm täglich zwischen 18 und 20 Uhr dringend nach Ersatz sucht.