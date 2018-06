Villingen-Schwenningen Marcel Klinge mit 96 Prozent wiedergewählt

Als Vorsitzender des zweitgrößten FDP-Bezirksverbandes in Baden-Württemberg wurde der bisherige Amtsinhaber, Marcel Klinge, aus Villingen-Schwenningen mit starken 96 Prozent wiedergewählt.

Es ist die dritte Amtszeit für den 37-jährigen Bundestagsabgeordneten.

Die Delegierten bestätigen auch seine Stellvertreterin, Andrea Kanold, aus Bad Dürrheim mit 84 Prozent im Amt. Die Schwenningerin Christine Müller komplettiert als Beisitzerin das Trio aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Geleitet wurde der Parteitag von Michael Klotzbücher aus Donaueschingen und Julia Decke aus Villingen-Schwenningen. Bezirkschef Klinge ging in einer Rede auf das Regierungschaos der vergangenen Tage in der Asylpolitik ein: "Der Asylstreit der Bundesregierung kostet unendlich viel Vertrauen. Immer weniger Menschen haben Verständnis für das Zoffen und Zaudern. In der Sache steht für mich fest: Für eine erfolgreiche Asylpolitik sind ein besserer Schutz der europäischen Außengrenzen und der Erhalt der Reisefreiheit unverzichtbar. Grenzzurückweisungen sind ein richtiger und überfälliger Zwischenschritt."