Villingen-Schwenningen Marbach wünscht weiteren P & R-Platz

Die Bestuhlung für den kleinen Dorfplatz ist angekommen und wird so bald wie möglich montiert. Ein Gespräch hatte Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple mit dem Hochbauamt. Es ging um die seit langem ins Auge gefasste Sanierung des Daches der Grundschule. Es werde einen Ortstermin geben, so die Ortsvorsteherin. Dabei sollen auch die Südfassade und der Treppenabgang der Schule in Augenschein genommen werden. Der Ortschaftsrat würde sich an den Maßnahmen beteiligen, vorausschauend wurden in den vergangenen Jahren Rücklagen auf einer entsprechenden Haushaltsstelle gebildet.

Sanierung der Buchhalde

Offene Türen rannte Alt-Ortsvorsteher Rolf Effinger mit seiner Forderung ein, dass die Buchhalde nach den jetzt getätigten Infrastrukturmaßnahmen (Kanal, Breitband) zu den dortigen Häusern endgültig saniert gehört. Es sei die einzige innerörtliche Straße, die ein unbefestigter Schotterweg ist. Moniert wurde, dass die Parkdisziplin in der Dietentalstraße wieder einmal sehr nachgelassen hat, insbesondere an neuralgischen Stellen und Sperrzonen.

Seit längerem hätte der Ortschaftsrat gerne einen Park & Ride-Platz am Westbahnhof, am Bahnübergang von Rietheim her, wie er bereits am Ostbahnhof nach Melben hin existiert. Mit der Bahn AG ist man seit Anfang des Jahres in Kontakt. Ein größerer Geländekauf, wie von der Bahn gewollt, ist aber nicht im Interesse des Ortschaftsrats. Verständigt hat man sich auf eine Pachtung und dies auch mit den städtischen Dienststellen abgesprochen. Zur Zeit herrsche leider Funkstille, so Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple. Man hofft, dass sich bald wieder etwas bewegt und ein Pachtvertrag abgeschlossen werden kann.