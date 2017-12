Villingen-Schwenningen Marbach: Reifen am Kreisel aufgeschlitzt

Keine Woche ist vergangenen, nachdem der Verkehr in der Ortsdurchfahrt in Marbach wieder rollt, da steht schon der erste Ärger ins Haus: Am neuen Kreisel in Marbach sind bereits einige Autoreifen aufgeschlitzt worden. Wie mehrere Fahrer gegenüber unserer Zeitung berichten, sei man gegen den scharfkantigen Bordstein an der Ausfahrt des Kreisels geraten und habe danach einen Zentimeter langen Schlitz am Reifen gehabt. Eine Weiterfahrt sei danach unmöglich gewesen. Die Stadt will sich am Mittwoch zu der Problematik am neuen Kreisverkehr äußern.