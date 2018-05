Villingen-Schwenningen Marbach hat jetzt eine Pilgerkirche

VS-Marbach. Im Ältestenkreis freut man sich mit Pfarrerin Bettina von Kienle über diese Auszeichnung und hat inzwischen alles Erforderliche auf den Weg gebracht, um den damit verbundenen Aufgaben als Gemeinde gerecht zu werden.

Grund für diese Auszeichnung der Versöhnungskirche ist vor allem ihre Lage direkt am Neckar-Baar-Jakobusweg, der über die Straße am Talacker unmittelbar an der architektonisch beeindruckenden Holzkirche vorbeiführt. Mit der Ausweisung mehrerer Jakobuswege in der Region hat man sich in der Matthäus-Pfarrei schon seit geraumer Zeit auf Pilger eingestellt. Schon öfter sind Pilgergruppen im Gemeindehaus am Talacker zu Gast gewesen. Jugendliche haben hier auch übernachtet, erzählt Pfarrerin Bettina von Kienle.

Alles was eine Pilgerkirche bieten muss, wird in der Matthäus-Pfarrei inzwischen voll erfüllt: Die Versöhnungskirche ist als Pilgerkirche gekennzeichnet und hat feste Öffnungszeiten. Immer mittwochs ist die Kirche geöffnet. Dann sind auch zwei der Kirchenhüter anwesend, und pünktlich um 12 Uhr wird mit Gästen von MiG – Mittagessen in Gemeinschaft im Gemeindehaus – eine kurze Andacht gefeiert. Außerhalb der Öffnungszeit kann der Kirchenschlüssel im Pfarramt oder im Pfarrhaus direkt nebenan geholt werden. Dazu kommt die Gestaltung des Kirchenraumes als geistlicher Raum, der zur Besinnung und zum Gebet einlädt, die Auslage von geistlichen Texten und natürlich ein verfügbarer Pilgerstempel.