Villingen-Schwenningen Manuela Kalisch war die Erste

Jede Kundin und jeder Kunde – ja, auch Männer finden inzwischen den Weg ins Nagelstudio "Ela’s"– erhalten derzeit zum Jubiläum ein Döschen Prosecco. Darunter sind viele, die Manuela Kalisch zu ihren Stammkunden zählen darf. Mit ihnen erinnert sie sich an den 8. Januar 1994, als sie mit einem Tag der offenen Tür, damals noch als Teil des Sonnenstudios im Klosterring, in die Selbstständigkeit startete. Aus einem Ein-Frau-Betrieb, der nach neun Jahren an den jetzigen Standort im Oberen Tor zog, ist inzwischen ein florierendes Geschäft geworden mit Svetlana Burghardt und Manuela Kalischs Tochter ­Désirée Loureiro als Mitarbeiterinnen sowie zwei weiteren Aushilfen.

Gesundheit der Nägel

Fingernägel "bunt und glitzernd" zu verzieren, das ist nur ein kleiner Teil der Arbeit von Manuela Kalisch und ihrem Team. Überhaupt habe sich die Nagelmode seit Firmengründung enorm verändert, sagt sie. Brachte man vor 25 Jahren mit einem Nagelstudio lediglich "rote Krallen" in Verbindung, so gilt heute die Aufmerksamkeit vor allem der Gesundheit und Natürlichkeit der Nägel.