Villingen-Schwenningen Mann randaliert und bedrängt Fußgängerin

VS-Schwenningen - Ein psychisch auffälliger Mann hat am Donnerstagvormittag in der "Alte(n) Herdstraße" gegen geparkte Autos und Mülleimer getreten, herumgeschrien und dabei auch eine Fußgängerin mit lauten Schreien und der Behinderung am Weitergehen bedrängt. Die Frau konnte sich schließlich in eine Gaststätte begeben, während der Mann davonlief.