Villingen-Schwenningen Mann ohrfeigt zwölfjähriges Kind

Vor einem Jahr ohrfeigte der Beschuldigte einen zwölfjährigen Jungen vor einem Wohnhaus in Schwenningen. Danach zog er das Kind auch noch am Ohr. Der Junge lebt dort mit seiner Familie in einer der Wohnungen, die der Vater des 29-jährigen vermietet. Drei Tage später streckte der Angeklagte den Lebensgefährten der Mutter des Kindes mit einem Schlag gegen den Kopf nieder. Der Mann hatte ihn bei einem zufälligen Treffen vor einem Supermarkt zur Rede stellen wollen.

Vor Gericht gab der 29-Jährige an, der Junge und sein kleinerer Bruder seien damals von diesem Mann aufgefordert worden, viel zu schwere Möbelstücke in eine höher gelegene Wohnung zu tragen. Da das frisch renovierte Treppenhaus bereits beschädigt gewesen sei, habe er den Jungen nach seinen Eltern gefragt, woraufhin dieser frech geworden sei. Deshalb habe er ihn zur Seite geschubst. Misshandlungen habe es keine gegeben.

Keine Bewährung für den Verurteilten