Villingen-Schwenningen Mann bedroht Passanten mit Messer

Laut der Polizei lief der "amtsbekannte Villinger Bürger" auch in eine Metzgerei in der Oberen Straße und ging die dortige Angestellte verbal an. "Kurz darauf konnten die Villinger Kollegen den Mann festnehmen", so ein Sprecher. "Aufgrund seines Verhaltens ist davon auszugehen, dass er berauscht war. Wir können auch einen psychischen Ausnahmezustand nicht ausschließen." Der 48-Jährige habe eine blutende Wunde an der Hand gehabt, die er sich offenbar selbst zugefügt hatte.