Villingen-Schwenningen Mangin-Projekt soll vorerst ruhen

Oberbürgermeister Rupert Kubon hielt sich ganz raus, Bürgermeister Detlev Bührer ging knapp auf die Wirtschaftlichkeitsberechnung zum Mangin-Projekt ein, die bei den Gemeinderäten hinter den Kulissen schon für Irritationen und viele Fragen gesorgt hatte. Er stellte klar: Alle Fragen könne eine solche Aufstellung gar nicht beantworten: "Sie bekommen in dieser Vorlage durchaus neue Informationen, sie kann aber nicht vollständig sein."

Wichtig sei nun, an Themen wie der Erschließung oder Beseitigung der Altlasten dranzubleiben und weiterzuarbeiten. Darüber hinaus aber müsse sich die Verwaltung "die Zeit nehmen, die es braucht". Bührer schlug deshalb vor, die Wirtschaftlichkeitsberechnung nun lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Fragen, die sich den Fraktionen jetzt stellten, mögen sie bitte bereits im Nachgang der Sitzung schriftlich an die Verwaltung richten. Sie könnten in der Zwischenzeit von den zuständigen Ämtern bereits beantwortet werden. Doch erst nachdem Jürgen Roth im Amt angekommen sei und diese Fragen beantwortet seien, könne er sich eine Sondersitzung zur Neuordnung der Verwaltung auf dem Mangin-Areal vorstellen.

Die Fraktionen stimmten diesem Vorgehen zu, der eine oder andere jedoch könnte sich dezente Seitenhiebe nicht verkneifen. So pflichtete CDU-Sprecherin Renate Breuning dem Bürgermeister Bührer etwa darin bei, dass die Wirtschaftlichkeitsberechnung tatsächlich neue Infos beschert habe – "aber eben nicht alle".