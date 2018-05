Villingen-Schwenningen Manege frei und ein tosender Applaus

Am vergangenen Samstag kam der kleine Familienzirkus nach Marbach, auf der Wiese neben der Schule wurde das Zelt aufgebaut, am darauf folgenden Montag begannen fünf Artisten des Zirkus mit den Kindern zu proben. Die Kinder konnten sich aussuchen, in welcher Gruppe sie aktiv werden wollten. Die einen wurden zu Jongleuren und ließen geschickt Teller auf Stäben kreisen, Zauberer verblüfften mit raffinierten Tücher-Tricks, Bodenakrobaten sprangen durch Reifen vom Trampolin. Andere balancierten gekonnt über ein Drahtseil, sogar mit einem Spagat, mutige Trapezkünstler schwebten über die Manege. Es gab Vorführungen mit Ponys, eine Hula-Hup-Show, ohne Scheu wurde auf Leitern geklettert und natürlich waren auch lustige Clowns dabei, die ihre Scherze trieben. Kurzum – es wurde alles geboten, was zum Zirkus gehört. Einige Jungen und Mädchen wirkten gleich bei mehreren Darbietungen mit, die bei cooler Musik und effektvoller Beleuchtung ihrem total begeistertem Publikum gezeigt wurden.