Villingen-Schwenningen Manche Doppelstädter wünschen sich Ausgangssperre

Verstoß ist eine Straftat

Deshalb werden Leser unserer Zeitung auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten zum Teil sehr deutlich. "Bitte ein Ausgangsverbot erlassen! Wenn ich sehe, dass sich viele zum gemütlichen Plausch treffen – ob auf Balkonen oder in Wohnungen – ihre Kinder zum Spieldate vorbeibringen oder in ›Wandergruppen‹ eng an eng durch die Straßen und mittlerweile auch den Wald ziehen, dann kann es nur noch hochgehen. Das ›Urlaubsgefühl‹ muss noch stärker unterbunden werden, sonst nimmt das kein Ende!", kommentiert eine Leserin die derzeitige Situation.

Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt VS, war es deshalb auch ein Anliegen zu betonen: Ein Verstoß gegen die Landesverordnung ist eine Straftat und wird mit einer Geldstrafe oder gar Gefängnis bestraft. Das gilt beispielsweise für die Benutzung von Spiel- und Bolzplätzen in der Stadt (wir haben berichtet). Dieses Wochenende kontrollieren 50 Mitarbeiter der Stadt Villingen-Schwenningen, in Zusammenarbeit mit der Polizei, Gaststätten, Geschäfte sowie öffentliche Plätze, wie Brunner erklärt. Ab Montag wird zusätzlich ein Sicherheitsdienst auf Spielplätzen, Schulhöfen und ähnlichem eingesetzt. "Es ist wichtig, dass die Menschen den Ernst der Lage begreifen, wir befinden uns in einer Krisensituation, die es so noch nie gab", erklärt Brunner.

Eine weitere Bürgerin pflichtet ihr bei: "Es macht mir doch echt Angst, wenn ich sehe, was draußen so los ist – ich geh aktuell wirklich nur noch vom Haus ins Auto, vom Auto ins Büro und abends das selbe Spiel zurück! Leute, merkt es endlich! Wenn sich keiner an diese ganzen Regeln hält, dann wird es nicht gelingen, die Zahl der Infektionen zu minimieren."

Virus trifft auch Junge

Sie appelliert dabei auch an die jungen Menschen, die teilweise noch zusammen die "Freizeit" genießen: "️An alle Schüler: Ihr habt keine Ferien! Ihr könnt euch nicht draußen in Gruppen treffen und so tun als wär nix! Wacht endlich auf! Die Lage ist ernst! Bleibt verdammt noch mal zuhause, wenn es irgendwie machbar ist – nur wenn sich jeder einzelne von uns daran hält, können wir diese Krise bewältigen!"

Adams betont in diesem Zusammenhang, dass es ein Irrglaube sei, junge Menschen würde das Virus nichts ausmachen. "Es gibt Verläufe, bei denen junge Menschen ebenfalls auf der Intensivstation und ernsthaft erkrankt sind", macht die Kliniksprecherin deutlich.