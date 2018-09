Villingen-Schwenningen "Man hört uns zu und wir werden gesehen"

Sie und ihre Mitstreiter aus dem Jugendgremium müssen zwar jede Menge Aufklärungsarbeit leisten, haben aber auch schon einiges vorzuweisen. Die Planungen für den Skaterpark im Zentralbereich sind aufs Gleis gesetzt, ein Mobilitätsplan wurde entwickelt, die Lautsprecheranlagen in den Schulen werden nach und nach endlich saniert und man habe sich im "großen" Gemeinderat Respekt verschafft – "man hört uns zu und wir werden gesehen".

Es ist kein Planspiel

Kommunalpolitik sei kein Planspiel wie in der Schule, bei dem man sich in kurzer Zeit eine Meinung bilden müsse, die nicht die eigene sei, sagt Lea Bloß. Bis sie den Durchblick hatte, habe es schon eine Weile gedauert. Je zwei Jugendgemeinderäte vertreten das Gremium in den Ausschüssen, haben darin zwar kein Stimm-, aber Rederecht.

Gut kann sich Lea Bloß noch an ihre erste Sitzung im Jugendhilfeausschuss zusammen mit Malena Natschinski erinnern. "Wir hatten keinen Plan und wussten nie, wo in der Tagesordnung wir gerade sind. Etwas laut zu sagen, war utopisch", erzählt sie und lacht. Inzwischen fühlt sie sich auf dem kommunalpolitischen Parkett wesentlich sicherer. "Und dann stellt man fest: Das ist richtig interessant".

Ihre Kandidatur sei sie vor zwei Jahren weniger als halbherzig angegangen, gibt sie zu. Dann erhielt sie mehr Stimmen als ihre Freunde, die sie zum Mitmachen überredet hatten. Nach einem Jahr als Jugendgemeinderätin stand für Lea Bloß fest, dass sie erneut kandidieren würde. Und sie wurde wiedergewählt.

Gerade hat sie die von den jungen Räten selbst beschlossene neue Regelung genutzt und sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung gestellt – gewählt werden muss sie dazu nicht. Danach kann sie auf drei Jahre mit wertvollen Erfahrungen zurückblicken, in der sich auch ihre Persönlichkeit entwickelte.

In Villingen aufgewachsen

Lea Bloß ist in Villingen geboren, sie wuchs mit zwei älteren Geschwistern auf, ging auf die Haslachschule und nach der Grundschulzeit auf das Hoptbühl-Gymnasium. Ihre Neigungsfächer Biologie und Kunst hat sie als Berufsrichtung zwar noch nicht komplett ausgeschlossen, doch aufgrund ihrer Tätigkeit im Jugendgemeinderat ist sie jetzt neugierig geworden auf "das große Ganze" der Politik.

In ihrer Freizeit wandert sie gerne und betreibt Yoga. Als Schülerin arbeitete sie einige Jahre ehrenamtlich im Jugendhaus K 3 in der Kalkofenstraße, wenn dort Veranstaltungen durchzuführen waren. Nach einer Pause engagiert sie sich dort jetzt wieder. Auch im Donaueschinger Tierheim hilft sie unentgeltlich aus.

Über jede Idee froh

Für das kommende Jahr – ihr vielleicht vorerst letztes in ihrer Heimatstadt – wünscht sich Lea Bloß, dass auch die Jugend den Jugendgemeinderat wahr- und ernst nimmt. "Wir sind froh um jede Anregung von außen. Jeder kann sich mit ganz konkreten Problemen an uns wenden", sagt sie.

Und vielleicht führt ihr letztes Jahr als Jugendgemeinderätin ja auch zu einem persönlichen Erfolg. Ein großes Anliegen sei ihr nämlich, auch in Villingen-Schwenningen "Pfandparkplätze" einzurichten, also Orte, an denen die Menschen ihre Pfandflaschen abstellen, um denjenigen, die auf jeden Cent schauen müssen und das Pfandgeld gut gebrauchen können, das entwürdigende Herumwühlen in Mülleimern zu ersparen. "Bisher habe ich dafür leider keine Mehrheit gefunden,", sagt Lea Bloß, "aber ich lasse nicht locker".