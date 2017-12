Villingen-Schwenningen Malteser-Express für Geschenke

VS-Villingen (bn). Im Schwarzwald-Baar-Center bummeln und einkaufen, obwohl man nicht mehr so mobil, das Center aus eigener Kraft zu erreichen? Diesen Wunsch kann die Ortsgruppe Villingen des Malteser Hilfsdienstes mit dem "Mobilen Einkaufswagen" jetzt erfüllen. Ehrenamtliche der Sozialeinrichtung holen an jedem zweiten Freitag Senioren von zu Hause ab, bringen sie ans Ziel, begleiten sie beim Einkaufsbummel, der in gemütlicher Kaffeerunde endet und bringen sie wieder nach Hause. Sogar um den Transport der Einkäufe bis in die Wohnung kümmern sich die Helfer.