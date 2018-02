Villingen-Schwenningen Maler fälscht Tagebücher

Tatsächlich wird es für echt befunden, Knobel steht plötzlich im Mittelpunkt. Der Erfolg bringt den Maler dazu, auch noch ein angebliches Tagebuch Hitlers herzustellen und zu verkaufen. Bei der feierlichen Öffnung des Buches ist auch der schmierige Reporter Hermann Willié anwesend.

Er wittert den Coup seines Lebens

Als er von Knobel erfährt, dass es noch weitere Tagebücher gibt, wittert er den Coup seines Lebens. Er überredet Knobel dazu, ihm die Bücher zu verkaufen. Seine Zeitung zahle jeden Preis! Fortan arbeitet Knobel Tag um Nacht, um weitere Fälschungen herzustellen. Willié wähnt sich unterdessen schon am Ziel seiner Träume und bereitet eine große Pressekonferenz vor, um der Öffentlichkeit seine Entdeckung zu präsentieren – obwohl ein wichtiges Gutachten zur Echtheit der Bücher noch aussteht.

