Villingen-Schwenningen. "Rettet das Recht auf Asyl!" – unter diesem Motto steht der Tag des Flüchtlings am Freitag, 28. September, im Rahmen der bundesweiten Interkulturellen Woche. Dazu finden in vielen Landkreisen Baden-Württembergs Mahnwachen, Kundgebungen oder Informationsveranstaltungen statt. Der Arbeitskreis ProAsyl in Villingen-Schwenningen hat sich bei seinem monatlichen Treffen mit diesem Thema beschäftigt. Anhand verschiedener Publikationen von Pro Asyl stellte man betroffen fest, dass im Rahmen der Planungen der EU zum Gemeinsamen Europäischen Asyl-System Geas die Eckpfeiler der Genfer Flüchtlingskonvention gefährdet sind. Alle Sitzungsteilnehmende sahen eine Abkehr von humanitären und christlichen Werten und Traditionen. Rasch war man sich einig, dass man sich in der Doppelstadt am Aktionstag beteiligen wird. In Villingen veranstaltet der Arbeitskreis Pro Asyl aus diesem Grund eine Mahnwache mit Informationsstand am Freitag, 28. September, zwischen 16 und 20 Uhr in der Rietstraße/Durchgang Münsterplatz.