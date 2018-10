Villingen-Schwenningen Mahlzeit für einen Haufen Verrückter

Bommes, dessen Redefluss nicht zu stoppen war, wollte Küsenberg doch nur Bilder seiner Bauten aus Streichhölzern zeigen, die dieser lustlos betrachtete. Dann schlug das Herz des angehenden Streichholz-Brückenbauers für den leidenden Gastgeber, der schon lange keiner mehr sein wollte, und er rief den Arzt an. Er hatte sich zwar verwählt, trotzdem schilderte er vor Mitleid triefend, wie sein unfreiwilliger Gastgeber mit Hexenschuss wie ein alter Mistkäfer auf dem Rücken lag.

Ab jetzt klappte nichts mehr. Auf der Suche nach der geflüchteten Christine Küsenberg landete Bommes telefonisch bei dem Schriftsteller Steffen Weisflog (Steffen Laube) und dem Finanzkontrolleur Ludwig Busch, der vermutete dass Christine zu Pascal Engelmann in seine Brunftbude geflüchtet war und längst flachgelegt worden war. Weisflog und Busch kündigten ihren Besuch bei Küsenberg an, sodass dieser große Not hatte, seine teuren Gemälde abzuhängen und den teuren Wein zu panschen. Zwischendurch hatte Bommes auch noch Christine, die er für das Luder Marlene hielt, mit Horrorstories in die Flucht geschlagen.

Und was machte der Trottel Bommes? Er führte Finanzprüfer Busch hilfreich zur Toilette, verwechselte die Tür und alle teuren Bilder flogen gefächert in den Raum. Das Beste kommt immer zum Schluss, in diesem Fall das Licht, das Bommes aufging, als er endlich merkte, dass er der Trottel war, der zum Dinner für Spinner eingeladen wurde.