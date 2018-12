Villingen-Schwenningen Mafia-Vorwürfe: Verteidigung kann sich äußern

Villingen-Schwenningen (cos). Jürgen Roth habe in einer Tuninger Bausache von einem mutmaßlichen Mafiaboss Schmiergeld angenommen, um dafür zu sorgen, dass ein Baustopp fällt – diese Gerüchte waren zu einer Unzeit gestreut worden: Mitten im Wahlkampf um den Oberbürgermeisterposten von Villingen-Schwenningen. Ebenfalls noch vor der OB-Wahl wurden sie seitens der Staatsanwaltschaft strikt zurückgewiesen und für haltlos erklärt. Jürgen Roth hatte Anzeige gegen unbekannt erstattet. So kam es, dass nicht der Tuninger Bürgermeister, sondern stattdessen die Urheber dieser Gerüchte plötzlich im Fokus von Ermittlern der Polizei standen. "Die polizeilichen Ermittlungen sind vorläufig abgeschlossen", teilte Staatsanwalt Andreas Mathy nun auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. Die Akten zum Verfahren lägen jetzt bei der Verteidigung – diese habe nun die Möglichkeit Stellung zu nehmen. Gegebenenfalls werde im Anschluss daran nachermittelt. Auf Grundlage all dessen werde dann entschieden, ob weitere Schritte ergriffen werden und der Fall möglicherweise in ein Gerichtsverfahren münde, so Mathy. Auf wie viele Personen sich die Ermittlungen bezogen haben, wollte Mathy mit Blick auf das laufende Verfahren im Gespräch mit unserer Zeitung nicht verraten.