Villingen-Schwenningen Mafia: Staatsanwalt nimmt Roth in Schutz

Villingen-Schwenningen. Es war der Aufreger des Wahlkampfs bisher schlechthin: Der OB-Kandidat Jürgen Roth war beschuldigt worden, vom mutmaßlichen Mafia-Boss Placido A. Schmiergeld angenommen zu haben, um im Gegenzug einen Baustopp einzustellen. Auch der Schwarzwälder Bote war Adressat solcher Informationen gewesen, die sich im Zuge umfangreicher mehrtägiger Recherchen allerdings nicht bestätigen ließen und auch vom Ersten Landesbeamten Joachim Gwinner entkräftet worden sind.

Auch die Staatsanwaltschaft Konstanz fand nun "keine Anhaltspunkte für Mafiakontakte" von Jürgen Roth und prüft nun andersherum das Vorliegen einer Straftat, nämlich "zum Nachteil des Tuninger Bürgermeisters Roth".

5000 Euro Bestechungsgeld soll dem mutmaßlich mafiösen Tuninger Bürger die Aufhebung eines vom Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises angeordneten Baustopps auf seinem Grundstück in Tuningen gerüchteweise wert gewesen sein. Der mutmaßliche Geldgeber ist der Staatsanwaltschaft bekannt, ihm werden "zahlreiche Straftaten mit Mafiabezug" zur Last gelegt, bestätigt diese. Weil sich allerdings ein Mafiabezug von Jürgen Roth im Zuge der Vorermittlungen nicht bestätigte, geht es für die Staatsanwaltschaft nun um "üble Nachrede" gemäß dem Paragrafen 186 des Strafgesetzbuches. "Nach den Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ist diese Behauptung objektiv falsch", so der Leitende Staatsanwalt Johannes-Georg Roth in seiner Pressemitteilung und weiter: "Es besteht deshalb der Anfangsverdacht einer üblen Nachrede."