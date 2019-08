Villingen-Schwenningen Mafia-Prozess: Urteil noch in diesem Jahr?

Als mutmaßlicher Kopf der Bande hatte der 54-Jährige wohl gemeinsam mit seinem zuletzt in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) wohnhaften Kompagnon Nicolo M. agiert. Neben dem Handel mit einer etwa ähnlichen Menge an Rauschgift muss sich dieser auch wegen eines Mordversuchs verantworten. Richter Hornstein machte vor Gericht deutlich, dass seine fünf abgefeuerten Schüsse auf eine Gaststätte in Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) nach derzeitigem Stand als "bedingter Tötungsvorsatz" gelten können.