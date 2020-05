Villingen-Schwenningen Männer schlagen grundlos auf 28-Jährigen ein

Nach Angaben des 28-Jährigen war er sich in seinem Büro, als gegen 16.35 Uhr ein unbekannter Mann an die Scheibe klopfte. An der Haustüre zeigte der Mann auf das abgestellte Auto des 28-Jährigen und lockte ihn so nach draußen. Auf dem Weg zum Auto schlug der Täter dem 28-Jährigen dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Ein weiterer Täter, der im Bereich der Einmündung zur Mozartstraße wartete, trat auf das Opfer ein.