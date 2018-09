Villingen-Schwenningen Mäharbeiten am Neckar enthüllen Müllhaufen

Übeltätern ist kaum beizukommen

Die Mäh- und Grünschnittarbeiten finden in regelmäßigem Turnus statt, erklärt Oxana Brunner, die Pressesprecherin der Stadt. Was zunächst nach Unordnung aussah – Grünschnitt und andere Pflanzenreste lagen kreuz und quer herum, sogar im Neckar, seit gestern sind sie zu Haufen aufgetürmt –, ist also eine ganz normale Mähaktion. Die TDVS-Mitarbeiter werden auch in der kommenden Woche noch zu tun haben entlang des Radwegs. Zu schaffen dürfte ihnen auch der Müll machen, der überall zu finden ist. Das schlimmste haben sie inzwischen beseitigt. Wie leere Flaschen, zerrissene Chipstüten und andere Verpackungen, die nicht nur auf den Grünflächen, sondern auch im Wasser lagen. Dabei gibt es in dem Bereich einen Mülleimer.

"Das ist leider ein leidiges, aber ständiges Problem – nicht nur in Villingen-Schwenningen", berichtet Brunner. Und in der Stadt nicht nur entlang des Neckartal-Wegs, sondern auch am Vorderen See oder im Neckarpark. Was auffalle: "Ein Mülleimer ist da, und der Müll liegt daneben. Das ist absolut frustrierend." Die Sauerei aufräumen müssen dann wiederum die TDVS-Leute. Sie seien zur Stadtreinigung regelmäßig unterwegs, je nach Bereich sogar täglich – etwa in der Innenstadt. Den Übeltätern Herr zu werden, sei schwierig, berichtet die Pressesprecherin. Dass der kommunale Ordnungsdienst jemanden auf frischer Tat ertappt, der gerade seinen Abfall fallen lässt, wäre schon ein großer Zufall.