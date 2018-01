Villingen-Schwenningen Mädchen und Jungen erlernen Rancherarbeit

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Biosphärengebiet startet nach dem erfolgreichen ersten Junior Ranger Camp im Sommer 2017 die erste offene Junior Ranger Gruppe für Kinder und Jugendliche. Teilnehmen können Mädchen und Jungen zwischen acht und 13 Jahren, die sich für Natur und Kultur rund um das Biosphärengebiet Schwarzwald interessieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Biosphärengebiets Schwarzwald. Das erste Treffen ist am Freitag, 9. Februar, von 15 bis 18 Uhr in Horben bei Freiburg. Der genaue Treffpunkt wird bei Anmeldung bekanntgegeben. Anmeldungen ist Bernadette Ulsamer, Telefon 07673/889402-4377 oder per E-Mail an Bernadette.Ulsamer@rpf.bwl.de.