Ein neunjähriges Mädchen ist am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf der Alleenstraße von einem Renault Twingo erfasst und schwer verletzt worden. VS-Schwenningen. Das Kind rannte zwischen geparkten Autos auf die Straße und kollidierte mit dem Wagen eines 55-jährigen Mannes, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst lieferte das Mädchen auf die Intensivstation des Klinikums ein. Das Kind ist zwischenzeitlich auf dem Weg der Besserung. Der Vater kam ebenfalls an die Unfallstelle. Aus Wut schlug er die Seitenscheibe am unfallbeteiligten Wagen ein. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zur Klärung des genauen Unfallherganges sucht die Polizei noch Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil unter Telefon 0741/34 87 90 in Verbindung zu setzen.