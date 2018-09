Villingen-Schwenningen Lyautey soll zu neuem Glanz erwachen

Wie geht es jetzt weiter? Bislang wird laut Birk das endgültige Konzept erarbeitet, um es anschließend der Stadtverwaltung vorzustellen. Hierzu sei auch eine Teilmodifizierung des Bebauungsplanes notwendig, es handle sich aber nur um kleinere Änderungen.

Was den Zeitplan betrifft, so will die DBA Deutsche Bauwert nach der derzeit auf Hochtouren laufenden Projektenwicklung im zweiten Quartal 2019 mit dem Spatenstich des 75 Millionen Euro teuren Projekts beginnen. Die Bauzeit ist mit drei Jahren anvisiert.

Die drei Mehrfamilienhäuser in den Villinger Erbsenlachen, in denen einst 200 Flüchtlinge unterkommen waren, sind verkauft. Laut Angaben von Claus-Jürgen Treutle von der Sparte Verkauf der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) seien die Verträge am 11. September unterschrieben worden. Bei dem Käufer handle es sich um einen Investor aus dem Großraum Frankfurt. Der Verkauf muss jedoch noch vom Bundesfinanzministerium genehmigt werden. Erst anschließend können die drei Gebäude mit jeweils drei Hauseingängen übergeben werden.