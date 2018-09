Villingen-Schwenningen Lust auf Energiewende geweckt

Tagungsleiter Simon Scholl bezeichnete die Veranstaltung als eine günstige Gelegenheit, die Energiewende als Zukunftschance für eine friedliche Energieversorgung zu skizzieren. Im Mittelpunkt der Energiewendetage stand der Vortrag "Energie intelligent verschwenden!" des vierfachen Trägers des deutschen Solarpreises, Diplomingenieurs und Solarpioniers ­Timo Leukefeld. Seine Begeisterung für eine nachhaltige Energiewende und weniger Energieverbrauch wirkte ansteckend und rückte die anfallenden Kosten in den Hintergrund. Den Ansatz, Energieprojekte aus Sicht ihres Nutzens zu betrachten und in zweiter Linie zu kalkulieren, bezeichnete er als zielführend. Leukefeld plädierte dafür, die Menschen für eine energieautarke Lebensweise zu sensibilisieren und damit positiv zu provozieren. Seinen Streifzug durch eines seiner Spezialgebiete, den Bau energieautarker Gebäude, bestärkte er mit seinen Feststellungen "Die beste Energie ist die, welche wir nicht verbrauchen" oder die Energie intelligent zu verschwenden anstatt sich dumm zu sparen.

Geschichtlich ordnete er den Beginn der Nutzung fossiler Energien als eine kleine Episode der menschlichen Entwicklungsgeschichte ein, die dem gestiegenen Lebenskomfort zu verdanken sei. Leukefeld verwies darauf, dass sich dem ersten solaren Zeitalter vor Beginn der Nutzung fossiler Energieträger ein zweites anschließt, das aktuell an Fahrt aufnimmt. "Die Entwicklung energieautarker Systeme fordern einen erneuten geschichtlichen Paradigmenwechsel und Anstrengungen alle Energielieferanten miteinander zu vernetzen." ­Timo Leukefeld bezeichnete Forschungsergebnisse im Bereich der Wärmeenergie als wichtigstes Zukunftsprojekt der Energiewende.

Ministerialdirektor Helmfried Meinel vom Landesumweltministerium bezeichnete in seiner Einführung das Tagesmotto der zwölften Landes-Energiewendetage "Was tun? Was tun!" als eine Motivation, die dazu auffordert, das Gebiet der erneuerbaren Energien immer weiter zu erkunden. 68 Veranstaltungen an einem Wochenende seien ein Beleg dafür, dass die Themen auf diesem Gebiet nicht ausgehen. Der Anteil der Bürger, die einen Beitrag zur Energiewende liefern, sei mit einem Drittel in Baden-Württemberg deutschlandweit am höchsten, führte Meindl einen Teil des Erfolgs auf die Aktivitäten der jeweiligen Landesregierungen auf dem Sektor von Umwelt und Energie zurück.