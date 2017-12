Villingen-Schwenningen Lust am Experiment

Schweiz – das steht mittlerweile international für Qualität im Jazz. Ein Schelm, wer "Klischee" dabei denkt: Denn gerade in der Kulturförderung tut sich die Schweiz seit langer Zeit hervor. In diese scheinbar endlose Reihe zuverlässiger Virtuosität darf man auch Christoph Irniger zählen. Der Zürcher Tenorsaxofonist ist in zahlreichen musikalischen Projekten unterwegs, unter anderem in seinem Trio mit Ziv Ravitz.

Nach Villingen kommt Christoph Irniger mit "Pilgrim", einem Quintett in klassischer und erstklassiger Besetzung. Am Bass steht mit Raffaele Bossard einer, den schon Joe Haider in seine Band geholt hat. Gitarrist Dave Gisler ist Mitglied des Swiss Jazz Orchestra. Pianist Stefan Aeby zieht auch gern mit eigenem Trio durch die Lande – und teilt sich mit Irniger den Drummer Michi Stulz, beide gastierten bereits im April in Villingen.

Sie alle sind fantastische Jazzer – aber auch in anderen Genres unterwegs, von Hip Hop bis Rock. Gislers verzerrte Gitarre und die groovige Schwere der Rhythmusfraktion sorgen in manchen Stücken für eine Massivität, die Christoph Irniger durch wildeste Soli noch zu steigern weiß. Bis an die Grenzen der Hörbarkeit und darüber hinaus treibt Irniger sein Saxofon in die Höhe. "Pilgrim" erzeugt einen Drive, eine Wucht, die mit voller Härte über einen hinwegfegt. Dazu kommt eine nicht enden wollende Lust am Experiment, an der elektronischen Verfremdung, am Spiel mit Klang, dass diese Pilger in Sachen Musik auszeichnet.