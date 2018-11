Villingen-Schwenningen Ludwig-Richter-Kindergarten feiert 65. Geburtstag

VS-Schwenningen. In idyllischer Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stadtpark gelegen, entwickelte sich der Ludwig-Richter-Kindergarten in den vergangenen 65 Jahren zu einer Konstante im Bildungs- und Kinderbetreuungsangebot der Stadt. Am Samstag feierte er seinen Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür für alle Eltern und Interessierten.