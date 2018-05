Villingen-Schwenningen Los entscheidet letztendlich über den Schulbesuch

Warum das Gymnasium am Romäusring so beliebt ist bei Eltern und Schülern kann Jochen von der Hardt nur vermuten. Auf jeden Fall habe sein Vorgänger Matthias ­Reuther, der im Januar in den Ruhestand verabschiedet wurde, sehr gute Arbeit geleistet, betont er. Des Weiteren habe es in Villingen-Schwenningen zusammen mit dem Gymnasium am Deutenberg und dem Hoptbühl drei hervorragende staatliche Gymnasium, nicht unerwähnt lässt er auch das private Gymnasium St. Ursula in Villingen.

In seinen Überlegungen könnte er sich vorstellen, dass das Sportprofil, das ab der Klassenstufe acht belegbar ist, den Ausschlag für seine Schule geben könnte oder auch der Bilinguale Unterricht, den es ab Klasse fünf gibt. Zusätzlich habe man ein hoch motiviertes Lehrerkollegium, das sich sehr für die Schüler und den Unterricht einsetze. Aber es könnte auch ein bisschen ein Modetrend sein.

Er musste in den vergangenen Wochen einige Entscheidungen treffen, die ihm schwer fielen. Zum Zuge kamen so genannte Geschwisterkinder, sprich, diese haben schon eine Schwester oder einen Bruder am Romäus. Es sei den Eltern nicht zumutbar, dass das zweite Kind an eine andere Schule müsse und die Eltern sich so doppelt einbringen müssten. Es gab dann noch das Kriterium des zumutbaren Schulwegs, und der Rest entscheidet das Los. Von der Hardt hat auch mit seinen Schulleiterkollegen der anderen Gymnasien gesprochen, es gibt an den beiden anderen Gymnasien genügend Platz für die Kinder. Die Lehrerversorgung sei gesichert, erklärte er zudem. Natürlich könne es aber vorkommen, dass eine Lehrkraft länger ausfalle aufgrund Krankheit.