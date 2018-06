Villingen-Schwenningen Lösungen für Unternehmen

Im Mittelpunkt des Innovationstags stehen Vorträge, die sich mit den künftigen Produktionsmöglichkeiten und den Optimierungen der Fertigungsprozesse beschäftigen, teilt Kailer & Sommer mit Sitz in der Marie-Curie-Straße in Villingen mit.

Das Unternehmen wurde 2014 als Spin-off aus dem Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gegründet und bieten Software-Lösungen für die Virtual Reality an. Objekte und Teile werden in einem virtuellen Raum in Echtzeit und dreidimensional wiedergegeben. Das innovative dabei ist, dass der Anwender die digitalen Prototypen mit seinen bloßen Händen bearbeiten kann und somit Maus oder Controller nicht mehr benötigt werden.

"Mit unserer Veranstaltung möchten wir gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen aus der Region Lösungen und Technologien aufzeigen um ihre Produktionsprozesse zu optimieren", erklärt Geschäftsführer Ralf Kailer.