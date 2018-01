Villingen-Schwenningen Lösung für Leerstände ist in Sicht

Ähnlich ist es auch Sonja Hirt von der Saftbar neben dem Café ergangen: Bereits im Sommer 2016 hatte sie, als die Sanierung des Parkhauses am City Rondell in vollem Gang war, über Umsatzeinbußen und Besucherrückgänge geklagt – nachdem das Geschäft mit frisch gepressten Säften mehr als 20 Jahre lang erfolgreich existiert hatte. Seit Ende 2017 hat auch sie geschlossen, wie ein Zettel an der Ladentür deutlich macht. Der Vertrag sei bereits vor einem Jahr ausgelaufen, berichtet Pressesprecher Stephan Raida, "von uns aus hätte sie noch weitermachen können." Jetzt habe sie altersbedingt aufgehört.

Trotzdem kann er nicht verneinen, dass auch der Baustellenlärm bei der Entscheidung eine Rolle gespielt hat. Diskussionen hätten in der Tat stattgefunden. "Es war natürlich laut, aber nicht zu ändern." Möglichkeiten für die Nachnutzung gebe es jedoch bereits: Ein Konzept sehe eine ähnliche Nutzung wie bisher vor, bei einem anderen würde die Fläche in die neue Gastronomie nebenan integriert.

Ebenso leer steht bereits seit längerem die Fläche neben dem Einrichtungsgeschäft Depot. Hier, so Raida, soll sich noch vor Ostern "etwas Neues" ansiedeln.