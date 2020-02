Villingen-Schwenningen Löste Hochwasser Kurzschluss aus?

Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass aufgrund der Regenfälle Oberflächenwasser in den Keller eindrang und dort einen Kurzschluss an der Heizungsanlage auslöste, der wiederum zum Brand und der Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr hatte daher die Aufgabe, nicht nur den Brandherd zu kontrollieren, sondern insbesondere den Keller leer zu pumpen, in dem das Wasser rund 50 Zentimeter hoch stand. Zur Sicherheit hat man darüber hinaus der Strom abgestellt. Auch die Stadtwerke VS wurden an die Einsatzstelle gerufen, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiterhin an, verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst vor Ort, der aber zeitnah unverrichteter Dinge wieder abrücken konnte.