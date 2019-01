Villingen-Schwenningen Lob für besonnenen Fahrstil bei Schneeglätte

Verkehrsbehinderungen wie beispielsweise auf der B 33 zwischen St. Georgen und Peterzell und von St. Georgen in Richtung Triberg habe es überall im Kreisgebiet gegeben und zwar durch den Rückstau, bedingt durch den Schnee. Zwischen vier und sechs Uhr fiel der Schnee, je nach Höhenlage 15 bis 20 Zentimeter. "Es ist ziemlich nasser Schnee, selbst mit guten Winterreifen kamen Autofahrer ins Rutschen.", berichtet Popp. In St. Georgen ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 6.05 Uhr ein Verkehrsunfall mit Blechschaden . . Ein Autofahrer geriet bei einem Abbiegevorgang infolge Schneeglätte ins Rutschen und stieß mit einem Mercedes zusammen. Hierbei wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

"Im Großen und Ganzen glimpflich verlaufen ist der heftige Wintereinbruch am Mittwoch früh", meldete Thomas Kalmbach, Sprecher des Polizeipräsidiums, am Mittwochnachmittag: "Lastwagen- und Autofahrer haben ihre Fahrweise angepasst, schneeschwere Bäume fielen zum Glück immer ins ›Leere‹."

Bis um 12 Uhr registrierte das Lagezentrum beim Polizeipräsidium Tuttlingen für alle fünf Landkreise einen Unfall mit Leichtverletzten (in Schwenningen) und insgesamt 36 Verkehrsunfälle mit Sachschaden. "In Anbetracht der Straßenverhältnisse, dem anhaltenden Schneefall und dem hohen Verkehrsaufkommen in den frühen Morgenstunden ist die Polizei erleichtert, dass größere Schadensereignisse ausblieben", erklärte Kalmbach. Vor allem in den höheren Lagen von Alb und Schwarzwald stürzten Bäume unter der Schneelast um. Straßen waren dadurch zeitweise blockiert oder mussten gesperrt werden. Steile Anstiege oder Gefällstrecken waren das Problem der Lastwagenfahrer. "An einigen Stellen kamen die großen Fahrzeuge nicht mehr weiter, andernorts rutschten sie weg und stellten sich quer. Auch das hatte Verkehrsbehinderungen zu Folge die bis zur Vollsperrung reichten."