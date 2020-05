Villingen-Schwenningen LKA-Einsatz gegen Reichsbürger

Villingen-Schwenningen - Zu einem Einsatz gegen Reichsbürger kam es am Mittwochmorgen in der Konstanzer Straße in Villingen. Spezialkräfte der Polizei durchsuchten hierbei Räumlichkeiten eines Beschuldigten der Szene. Ob es hierbei zur Beschlagnahmung von Beweismitteln oder einer Festnahme kam, ist bislang unklar. Das zuständige Landeskriminalamt (LKA) verweist auf Anfrage unserer Zeitung auf eine Mitteilung im Nachgang der Durchsuchungsaktion.