Villingen-Schwenningen Live dabei vor der OB-Wahl des Oberzentrums

Villingen-Schwenningen (cos). Ein Livestream soll im Internet veröffentlicht werden und die Bewerbervorstellung der Stadtverwaltung am 27. September zeigen. Personen, die nicht teilnehmen können, sollen die Bewerbervorstellung dann im Internet verfolgen können. Zudem erhofft man sich davon auch, ein jüngeres Publikum zu erreichen. Knackpunkt ist der Datenschutz: Von allen Bewerbern ist das Einverständnis zur Live-Übertragung im Vorfeld einzuholen, stimmt einer nicht zu, kann die Live-Übertragung auch nicht stattfinden, so die Verwaltung. Rund 1300 Euro will man sich diese kosten lassen. Die erste öffentliche Präsentation aller OB-Kandidaten gemeinsam findet indes bereits einen Tag nach Bewerbungsschluss, am 11. September, ab 19 Uhr in der Neuen Tonhalle in Villingen statt. An diesem Abend lädt der Schwarzwälder Bote zur großen Podiumsdiskussion ein. Alle, die bislang ihre Kandidatur erklärt haben, haben bereits zugesagt, an der Veranstaltung teilzunehmen.