Villingen-Schwenningen Live-Avantgarde mit "sohne & Thenokirch"

"sohne" ist ein Kollektiv aus Künstlern, das sich 2012 gegründet hat und aus allen Ecken Deutschlands kommt. Die Akteure Pia Abzieher, Sebastian Bauhof, Sascha Brosamer (aka Antidot), David Leutkart (aka Grodock) und Felix Mayer wohnen in Hamburg, Karlsruhe, Freiburg und Villingen. Ihr Fokus liegt auf improvisierter Musik. In der Besetzung Live-Electronics, Sample-Synthesizer, Keyboard-Synthesizer, Posaune und Cello produziert die Gruppe Musik aus dem Moment für den Moment. Was dabei herauskommt, lässt sich als Mischung zwischen Avantgarde, Noise und Freejazz bezeichnen. Ein Auftritt mit "sohne" verspricht auf jeden Fall ein völlig neues Erleben von Zeit und Raum, denn die Klänge nehmen die Zuhörer mit auf eine intergalaktische Reise, bei der die Grenzen zwischen Musik und Geräusch, Band und Publikum sowie Klang und Stille verfliegen. "sohne" spielen meist nicht alleine, sondern kooperieren immer wieder mit anderen Musikern. So gab es bereits Kooperationen mit Bands wie Käthe Kruse (ehemals "Tödliche Doris"), dem Kollektiv "Hansestadt Bayreuth" und Einzelmusikern wie Yves Arques, Amy Bryce, Graham Dunning, Marie-Noelle Dupuis, Ole Jana, Knut Holsträter, Léa Moullet, Olga Nosova, Joan Jordi Oliver Arcos, Rolf Pifnitzka, Marina Schlagintweit, Natsumi Takahashi, Simone Weißenfels und Ed Williams. Konzerte führten sie unter anderem in die "Hörbar" nach Hamburg, den Kunstverein Pforzheim, in die Zwinger-Galerie nach Berlin und in die Cité des Artes in Paris.

Jetzt werden "sohne" nach langer Zeit in der Ferne zum ersten Mal in Schwenningen spielen – drei der Stammmitglieder sind in VS zur Schule gegangen – und ihren Sound, ihre künstlerischen Ideen und allerlei Multimediales in die Stadt tragen. Hierbei bekommen sie Unterstützung von der Band "Thenokirch" aus Freiburg und dem Künstler Yves Arques aus Paris, sodass an dem Abend viel geboten sein wird und eine Bandbreite von klassischen Instrumenten über das erste Musik-Wiedergabegerät Grammophon bis hin zu den neueren Instrumenten und musikalischen Praktiken vertreten sein werden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.