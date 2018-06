Villingen-Schwenningen Lions und Landfrauen Hand in Hand

VS-Villingen. Zu einem großen Teil akquiriert die Behinderteneinrichtung "Feldner Mühle" ihre Einnahmen aus Spenden. Besonders beliebt sind dabei die bewirteten Sonntage. Am 24. Juni wirten die Mitglieder des Lions Club Villingen – ehrenamtlich und zu Gunsten der Einrichtung. Schon zum dritten Mal werden an diesem Tag zwischen 11 und 17 Uhr rund 40 Lions in zwei Schichten Dienst am Gast tun. Unterstützt werden sie dabei von Heinz Höm­seder, Koch aus dem Internat der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Villingen, dessen rund 250 Portionen Linsen mit Spätzle und Villingerle schon in den vergangenen zwei Jahren für große Nachfrage sorgten.