Villingen-Schwenningen Lions sorgen für viel Freude

VS-Villingen. Es war wie ein warmer Regen, als zwei Vertreter des Lions Club Villingen in der Tagesstätte des Caritasverbands in der Gerwig­straße auftauchten um, den Musikern des Caritas Trommlerzugs einen Scheck über 500 Euro zu überreichen. Kürzlich hatte man sich in der Villinger Fußgängerzone kennen gelernt, als die Lions sehr erfolgreich ihren Jahreskalender verkauften und die Trommler mit einem eigenen Stand auf sich aufmerksam machten.