Villingen-Schwenningen Liedermacher, Jazz und Literatur satt

VS-Schwenningen. "Sieh, das Gute liegt so nah!", heißt es in einem bewährten Sprichwort und war bisher (und ist es noch immer) eine Programmlinie für die Auswahl der Künstler, die in Härings Kulturcafé in den letzten fünf Jahren zu Gast waren. Nichtsdestotrotz heißt es aber auch, dass wer nicht über den Tellerrand hinausschaut, seinen Horizont auch nicht erweitert. So kommen manche Musiker im neuen Halbjahresprogramm auch mal von weiter her oder zumindest von den Rändern des "Ländles", unter anderem aus Stuttgart, Mannheim, Berlin und Greifswald.

Doch bleibe man zunächst an der Basis: Aus der Region kommen nach wie vor die Literaturliebhaber, die an den "Bücher im Gespräch"-Abenden der Volkshochschule (VHS) unter der bewährten Moderation von Lucy Lachenmaier ihre aktuellen Lieblingsbücher zur Diskussion stellen. Am 8. Juni und 12. Oktober lesen und diskutieren Oberbürgermeister Rupert Kubon, Georg Fröhlich, Frank Banse, Märit Kaasch, Wolfgang Kaiser und Michael Nopper. Auch bei der langen Schwenninger Kulturnacht am 7. Juli präsentieren VS-Künstler ihr Können: darunter Schüler des Gymnasiums am Deutenberg, Alexander Ungelenk und Jens Erath sowie "I Solisti di Salon" der Musikakademie.

Einen festen Platz haben im Ablauf des Kulturjahres natürlich die Liedermacher. Zu Beginn des neuen Programms steht ein solcher in klassischer Tradition. Soll heißen: poetisch und politisch. Jan Degenhardt, Sohn des bekannten Politbarden der frühen Jahre Franz Joseph, steht einerseits in dessen Tradition, ist aber musikalisch nicht auf einen Stil festgelegt. Er bedient sich verschiedener Richtungen, um die Texte zu transportieren, wie moderne Technomusik, Chansons, Folkpicking und Latinrock.