Villingen-Schwenningen Liebelei mit Väterchen Frost

VS-Villingen. Diese wird nun in "Das Schneemädchen" zur zauberhaften Musik der russischen Komponisten Peter Tschaikowski und Nikolai Rimski-Korsakow erzählt – als Familienveranstaltung am Sonntag, 16. Dezember, 15 Uhr, und als "Auftakt"-Konzert am Montag, 17. Dezember, 9 Uhr, im Theater am Ring.

Schneemädchen möchte aus der Eiswelt entfliehen

Auf wundersame Weise geht aus einer Liebelei zwischen der Frühlingsfee und Väterchen Frost das wunderschöne Schneemädchen Snegurochka hervor. Um die Tochter zu schützen, verwandelt Väterchen Frost die Natur in grimmiges Eis. Doch Snegurochka wünscht sich nichts sehnlicher, als der Eiswelt zu entfliehen, um die Gefühle und das Leben der Menschenwelt zu entdecken.