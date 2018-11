Villingen-Schwenningen Liebe zur Natur spiegelt sich in Bildern wider

Die Künstlerin hat hier abstrakte Bilder, gemalt mit Pigmenten, Acryl, Tusche und Öl für einen Zeitraum von vier Wochen ausgestellt. Alle Werke seien ohne Titel. Hier sei die Phantasie des Betrachters gefragt, erklärt sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Sie male nach Laune und wisse nicht immer, was genau entstehen würde, fährt sie fort. Manchmal lasse sie ein Bild, das sie angefangen habe, längere Zeit hängen, betrachte es immer wieder, bevor sie es vollendet oder ganz verändert.

Ursula Rottler ist in Weiler bei Königsfeld aufgewachsen und fand in diesem Umfeld ihre Liebe zur Natur, die in vielen ihrer Bilder widerspiegelt. Sie malte schon als Kind gerne und begannt vor 20 Jahren, als sie nach Villingen gezogen war, als Autodidakt wieder mit dem Malen. Da sie Lust am Experimentieren mit Farben und Strukturen hatte, begann sie an der Volkshochschule eine Ausbildung in der Malerei in Öl und Acryl. Ihr zur Seite stand die Dozentin Elfi Schmidt, eine Künstlerin mit einem sehr breiten Spektrum an Maltechniken. In dieser Zeit entstanden gegenständliche und abstrakte Werke.

In den vergangenen zehn Jahren bildete sich Ursula Rottler in der "Fabrik am See", einer Akademie für weiterbildende Kunst in Horn am Bodensee, weiter. Hier malte sie in den Techniken Pigmente, Öl und Acryl. Nicht nur die Natur in unmittelbarer Nähe beinflusste die Künstlerin, sondern auch Reisen in den Tibet, wo die ursprüngliche Natur sie weiter inspirierte. Sie ist bis heute eine Grenzgängerin zwischen gegenständlichen und abstraktem Ausdruck geblieben und immer auf der Suche nach Weiterbildung ihres künstlerischen Ausdrucks.