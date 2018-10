Villingen-Schwenningen Lichter setzen Villingen in Szene

VS-Villingen (bn). Zum nunmehr siebten Mal lockten außerdem die bis 23 Uhr geöffneten Läden und mit einem abwechslungsreichen Programm das Franziskaner-Kulturzentrum. Dank spätsommerlicher Witterung und entsprechender Temperaturen stand einem genüsslichen Einkaufsbummel nichts im Wege. Auch die Außenbestuhlungen der Gastronomen waren bis in den späten Abend hinein gut belegt.

Nächtliche Führung durch die Schwarzwaldsammlung

Einige Bewohner der Innenstadt hatten Kerzen auf ihre Fensterbänke gestellt und trugen so zum besonders traumhaften Einkaufserlebnis bei, und sogar die Bagger auf der Baustelle in der Rietstraße leuchteten in bunten Farben.