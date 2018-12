Villingen-Schwenningen Leuchtende Kinderaugen im Jugendhaus Spektrum

VS-Schwenningen. Die ProKids-Stiftung hat am Montagnachmittag anlässlich ihrer jährlichen Weihnachtswunsch-Aktion 100 Geschenke an Kinder aus finanziell schwächeren Familien verteilt. Erneut fand die Übergabe der Geschenke im Rahmen einer Weihnachtsfeier im Jugendhaus Spektrum statt. Als Ulrike Lichte von der Stiftung die Gelegenheit nutzte, um den Kindern das Team vorzustellen, das für sie im Spektrum "so etwas wie eine zweite Heimat geschaffen" hat, rutschten viele voller Vorfreude auf den Knien hin und her. Doch alle warteten geduldig, bis es endlich los ging.