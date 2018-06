Villingen-Schwenningen Letztes Konzert vor Pause

Florian Trübsbach studierte Saxofon und klassische Komposition in München und Hamburg. Er wurde mit dem Bayerischen Staatsförderpreis für junge Künstler ausgezeichnet und ist seit 2014 Professor für Jazzsaxofon an der Hochschule für Musik in München.

Pianist Jan Eschke ist ein vielgefragter Musiker in der Jazzszene, der derzeit unter anderem in den Formationen von Martin Grubinger und Johannes Enders tätig ist. Eschke ist Dozent für Jazzklavier am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg.

Andreas Kurz gehört ebenfalls zu den gefragtesten Jazz-Bassisten des Landes. 2010 wurde er mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet und gewann den Neuen Deutschen Jazzpreis mit dem Tim Allhoff Trio, mit dem er schon mehrmals im Villinger Club gastierte.

Auch Bastian Jütte ist in Villingen kein Unbekannter. Mit dem Tim Allhoff Trio gewann er 2010 den "Neuen Deutschen Jazzpreis", 2016 konnte er den Preis wieder entgegennehmen, diesmal mit seinem eigenen Quartett. 2013 wurde er mit dem ECHO-Jazz ausgezeichnet.

Das Konzert mit dem Auer-Quintett beginnt im Jazzkeller in der Webergasse 5 um 21 Uhr.